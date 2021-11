Illertissen

Hier lassen sich Puppen und Teddys in Illertissen neu einkleiden

Handgefertigte Mode für Puppen, Teddys und deren Eltern gibt es jetzt in Illertissen zu kaufen. Margarete Weber aus Tiefenbach hat dafür einen Laden an der Hauptstraße eröffnet.

Plus Margarete Weber bietet in ihrem Laden in Illertissen handgefertigte Mode für Puppen, Teddys und Kinder an. Inspirationen kommen von ihren beiden Enkeln.

Von Carmen Dörfler

Ein breites Grinsen - das ist wohl die erste Reaktion, die die meisten Menschen haben, wenn sie den kleinen Laden von Margarete Weber an der Hauptstraße in Illertissen entdecken. Die 64-Jährige bietet dort Puppen- und Teddybekleidung an: in Handarbeit selbst genäht und so liebevoll präsentiert, dass man sich sofort in die eigene Puppenspielzeit zurück versetzt fühlt.

