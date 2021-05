Illertissen: Autofahrerin verwechselt Gas- und Bremspedal

Beim Einparken hat eine 34-Jährige das falsche Pedal erwischt. Sie fuhr gegen einen Baum und ein Verkehrsschild.

Weil eine 34-Jährige beim Einparken versehentlich auf das falsche Pedal getreten ist, krachte sie gegen einen Baum und ein Schild. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochnachmittag. Die Frau wollte in die Parkharfe an der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen einfahren. Dabei verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal. Deshalb verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Baum sowie gegen ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin sei aufgrund der Gesamtumstände mit einer gebührenfreien Verwarnung davongekommen, meldet die Polizei. (AZ)

