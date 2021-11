Illertissen: Unbekannter besprüht Auto mit unsittlichen Symbolen

In der Dietenheimer Straße wird ein Wagen beschädigt, indem er mit weißer Farbe besprüht wird.

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der mit weißer Farbe ein Auto in Illertissen besprüht hat. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, in der Dietenheimer Straße.. Der Täter habe sich hierbei einen besonders schlechten Scherz erlaubt, indem er mehrmals ein männliches Geschlechtsteil auf dem Pkw anbrachte, so meldet es die Polizei. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)