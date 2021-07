Illertissen baut weiter an seinem Image als Bienen- und Gartenstadt

Plus Stadtgärtner Christian Haller erklärt, warum Wiesen augenscheinlich ungepflegt bleiben und ausgerechnet dann gemäht werden, wenn die Blumen in voller Pracht blühen.

Aus aktuellem Anlass haben Stadtgärtner Christian Haller und sein Team im Beisein von Bauhofleiter Michael Kienast eine Art grüne Pressekonferenz einberufen. Auch Klimaschutzmanager Simon Ziegler ist dazugestoßen. Ihr Thema: Blühwiesen, warum sie ausgerechnet jetzt gemäht werden und wie es mit ihnen weitergeht. 76 solcher Flächen, angefangen von der Verkehrsinsel bis zu Streuobstwiese oder Ausgleichsfläche werden inzwischen vom „Blumenwiesenteam“ des Bauhofs ökologisch bewirtschaftet. Weil immer wieder Fragen von Bürgerinnen und Bürgern kommen, wollen sie nun genau erklären, was es mit der nachhaltigen Stadtbepflanzung auf sich hat.