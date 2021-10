Illertissen

18:00 Uhr

Illertissen richtet Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag aus

Plus Im Vorjahr musste der Herbstmarkt in Illertissen abgesagt werden, nun kann er am 24. und 25. Oktober wieder stattfinden - mit Maskenpflicht und 3G-Regel.

Von Jens Noll

Fans von Zuckerwatte, Fahrgeschäften und einem Einkaufsbummel am Sonntag können sich auf das übernächste Wochenende freuen: Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2020 kann am 24. und 25. Oktober wieder der Herbstmarkt inklusive verkaufsoffenem Sonntag in Illertissen stattfinden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das bunte Treiben wie gewohnt rund um den Marktplatz stattfinden. Zahlreiche Händler bieten am Sonntag und Montag ihre Waren feil. Ein Jahrmarkt mit Autoscooter und Kinderkarussell unterhält auch Familien mit Kindern. An den Imbissbuden können Besucherinnen und Besucher ihren Hunger stillen. Voraussetzung für die Veranstaltung ist ein umfangreiches Hygienekonzept, für das sich die Stadt mit dem Landratsamt Neu-Ulm abgestimmt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen