Illertissen veranstaltet Familientag auf dem Marktplatz

Die niedrige Inzidenz lässt wieder Veranstaltungen zu. Die Stadt Illertissen hat einen Aktionstag für Familien organisiert. Dabei ist einiges geboten.

Viele Monate war es still in den deutschen Innenstädten. Veranstaltungen sowohl drinnen als auch draußen durften nicht stattfinden. Nun ist das wieder möglich und die Stadt Illertissen legt mit einem vielseitigen Aktionstag für die ganze Familie vor.

"Endlich wieder was los in der Stadt!", so kündigt die Sprecherin der Stadt Illertissen die Veranstaltung am kommenden Sonntag an. Nachdem die Corona-Inzidenz nun wieder Events zulasse, kehre auch in Illertissen Leben ein. Beim sommerlichen Aktionstag am kommenden Sonntag, 27. Juni, auf dem Schrannenplatz sollen große und kleine Besucher auf ihre Kosten kommen. Los geht es um 10 Uhr. Enden soll das Programm am Nachmittag um 15 Uhr.

60 Fundräder werden in Illertissen versteigert

Bei der Fahrradversteigerung, die gegen 12.30 Uhr startet, haben die Illertisserinnen und Illertisser die Möglichkeit, ein neues Rad zu erstehen. Insgesamt 60 Fundräder kommen bei der beliebten Auktion, die im Vorjahr ausfallen musste, unter den Hammer. Der Illertisser Magier "Magic Leinad" sorgt mit gleich zwei Auftritten für zauberhafte Momente. Er ist mit seiner Show um 11.30 Uhr und um 14 Uhr zu sehen.

Auch für Kinder ist einiges geboten. Die Buben und Mädchen können zusammen mit dem Graffitikünstler Edwin ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder beim Zielspritzen mit der Freiwilligen Feuerwehr ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Für die kleinen Besucher dürfte das Karussell das Highlight des Nachmittags sein.

Illertisser Aktionstag fällt bei schlechtem Wetter aus

Auch Bürgermeister Jürgen Eisen freut sich schon auf die Veranstaltung: „Seit dem Neujahrsempfang 2020 ist das die erste öffentliche Veranstaltung, die wir realisieren können. Ich bin gespannt und freue mich auf einen tollen Sonntag mit den Illertisserinnen und Illertissern.“ Der Aktionstag findet natürlich unter Beachtung eines Corona-Hygienekonzeptes statt, allerdings nur bei gutem, also trockenem Wetter, teilt die Stadt mit.

Wer bei so viel Programm mal ein Päuschen braucht, hat Glück. Die Illertisser Zeitung unterstützt die Aktion und stellt als gemütliche Sitzgelegenheit die kultigen Liegestühle, bekannt von der Aktion "Sommer am See 2020", zur Verfügung. (AZ)