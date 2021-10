Illertissen

vor 29 Min.

Illertissen will alte Grabstätten in Blühflächen verwandeln

Plus Die Bienen- und Gartenstadt Illertissen hat für aufgelassene Gräber eine besonderen Verwendung. Die Pflanzaktion könnte sogar zum Selbstläufer werden.

Von Regina Langhans

Häufig wirken sich die leeren Flächen von aufgelassenen Grabstätten negativ auf das Erscheinungsbild von Friedhöfen aus. Nicht so in der Bienen- und Gartenstadt Illertissen, denn da werden sie jetzt bepflanzt. So erfährt nicht nur der Friedhof eine gestalterische Aufwertung, auch Bienen und andere Insekten profitieren davon. Am Samstag waren etwa 25 Blumenfreundinnen und Blumenfreunde von Bauhof und Gartenbauverein auf dem Illertisser Waldfriedhof anzutreffen, wo sie 11.700 Zwiebeln von Krokussen, Schneesternen, Winterlingen, Blausternen und Narzissen in Rasenflächen steckten.

