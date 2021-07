Illertissen

Illertisser Gymnasiasten setzen sich gegen Extremismus ein

Ein Kalender zur Erinnerung an die Grundrechte und Werte unserer Gesellschaft: Diese Idee setzen Schüler des Kollegs in Illertissen um.

Mit einem Kalender wollen Schüler des Kollegs in Illertissen auf Grundrechte und Werte unserer Gesellschaft hinweisen. Durch Extremismus seien diese immer wieder in Gefahr.

Von Maximilian Sonntag

In den vergangenen Jahren haben immer wieder terroristische Anschläge in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt für tiefes Entsetzen gesorgt. So kamen auch bei Attentaten in Deutschland und anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Frankreich oder Belgien, Menschen ums Leben. Häufig stecken hinter solchen Taten extremistische Motive. Es zeigt sich, dass fanatische Haltungen auch in unserer Gesellschaft präsent sind. Dagegen setzen sich nun Schüler des Projektseminars Geschichte am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen mit einer Aktion zur Wehr.

