Illertissen

vor 47 Min.

Illertisser Stadträte geben altes Bauernhaus zum Abriss frei

Plus Die Besitzer haben den Abbruch des denkmalgeschützten Anwesens an der Ulrichstraße beantragt. Ein Käufer ließ sich nicht finden, nun gilt das Haus als Gefahr.

Von Regina Langhans

Wer in Illertissen die Ulrichstraße passiert, dem fällt ein marodes, aber denkmalgeschütztes Anwesen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Sein über die Jahrzehnte ungewisses Schicksal scheint jetzt besiegelt: Der Bauausschuss des Illertisser Stadtrats hat dem Antrag der Besitzer entsprochen und den Abbruch einstimmig genehmigt. Nun kommt es noch auf das Denkmalamt an, doch dieses hat bereits bei einer früheren Begutachtung Renovierungskosten von 1,5 Millionen veranschlagt. Ein Käufer ließ sich bislang nicht finden für das offenbar letzte schwäbische Bauernhaus in Illertissen, das typisch war für die Häuserstruktur in der einstigen Marktgemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen