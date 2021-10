Impfstoff-Hersteller R-Pharm erhält Genehmigung vom Landratsamt

Plus Das Unternehmen R-Pharm in Illertissen kommt damit der Herstellung der Corona-Impfstoffe einen großen Schritt näher.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat den Immissionsschutzrechtlichen Antrag zur Herstellung von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern (mAb) der Firma R-Pharm in Illertissen genehmigt. Der Bescheid wurde am Freitag versendet.