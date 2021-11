In Illertissen startet wieder die Aktion Wunschbaum

Das Dominikus-Ringeisen-Werk will mit der Aktion Wunschbaum Menschen mit Beeinträchtigung eine Freude machen. Dazu braucht sie die Unterstützung der Illertisser.

Das Dominikus-Ringeisen-Werk veranstaltet in Illertissen wieder eine Wunschbaumaktion. Die Idee dahinter: Bürgerinnen und Bürger der Stadt erfüllen Menschen mit Behinderung einen persönlichen Weihnachtswunsch im Wert von rund 20 Euro.

"Die Wunschzettel sind schon verteilt und zum Teil auch schon ausgefüllt bei uns eingegangen", teilt Organisatorin Liane Springer mit. Sie können ab sofort im Büro des Dominikus-Ringeisen-Werks an der Gustav-Stresemann-Straße 1a, im Bürgerbüro des Rathauses, in der Tee Galerie an der Hauptstraße 3, sowie im Eine-Welt-Laden an der Hauptstraße 16, abgeholt werden. Im Anschluss können die Teilnehmenden die Wünsche erfüllen.

Aktion Wunschbaum in Illertissen startet wieder

Leider könne auch in diesem Jahr keine große Feier in der Schranne stattfinden, so Springer. Daher erfolgt die Annahme der Geschenke in der Woche vom 13. bis 17. Dezember täglich von 8 bis 17 Uhr im Büro des Dominikus-Ringeisen-Werks in der Gustav-Stresemann-Straße. Die Geschenke werden anschließend an die Menschen mit Beeinträchtigung verteilt. Nähere Informationen zur Aktion erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 07303/903405. (AZ)