Inklusion: Bei diesem Sportfest in Illertissen gewinnen alle

Plus Lebenshilfe und Gymnasium in Illertissen veranstalten einen Spiel- und Sporttag. Das inklusive Projekt hat sich für nächstes Jahr ein besonderes Ziel gesetzt.

Es ist jedes Jahr wieder ein besonderes Erlebnis für alle, die dabei sind: Nahezu Hundert Jugendliche und junge Erwachsene verbrachten einen ereignisreichen Spiel- und Sporttag auf der Anlage des Kollegs der Schulbrüder. Das Besondere daran: Hier arbeiten Schülerinnen und Schüler des Q11-Jahrgangs am Gymnasium sowie junge Menschen, die in den nahe gelegenen Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Iller tätig sind, als Mannschaften zusammen. Und haben dabei gemeinsam Spaß bei der Sache.