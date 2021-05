Lastwagen um 50 Prozent überladen: Polizei untersagt Weiterfahrt

Die Polizei kontrolliert in Jedesheim einen Lastwagen, der augenscheinlich zu viel Ladung an Bord hat. Die Beamten liegen mit ihrer Vermutung richtig.

Weil das Fahrzeug deutlich mehr Fracht geladen hatte als erlaubt, hat die Polizei am Mittwochvormittag einen Lastwagen in Jedesheim gestoppt. Der Lkw war in der Industriestraße unterwegs, auf der Ladefläche befanden sich Holzwände.

Als der Lastwagen gewogen wurde, bestätigte sich der Verdacht der Beamten der Polizei Illertissen



Wie die Polizei mitteilt, erweckte das Gefährt schon augenscheinlich den Eindruck, überladen zu sein. Als der LKW gewogen wurde, bestätigte sich die Vermutung der Beamten: Die zulässige Ladekapazität wurde sogar um 50 Prozent überschritten. Der 28 Jahre alte Fahrer musste den Lastwagen stehen lassen. (AZ)

