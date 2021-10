Illertissen

vor 19 Min.

Junge Künstler in Illertissen zeigen die ganze Vielfalt des Saxofons

Plus Das Arcis Saxofonquartett bereichert das Festival für junge Künstler durch ungewöhnliche Interpretationen auf ihren Instrumenten. Das kommt beim Publikum an.

Von Regina Langhans

Auch beim zweiten Konzert der Reihe "Junge Künstler - Stars von morgen" war dem Publikum wieder Besonderes geboten: Hatte bei der Eröffnung das Aris Streichquartett eine glänzende Vorstellung gegeben, so folgte nun mit dem Arcis Saxofonquartett eine weitere, jedoch aus Bläsern bestehende Vierer-Formation: Zu hören gab es Saxofon in allen Facetten, vom reinen Barock bis zum musikalischen Patchwork, in welches Sprachmaterial und Bewegung mit einflossen. Das Publikum zeigte sich offen für Überraschungen und am Ende begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen