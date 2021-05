Illertissen

vor 49 Min.

Kalte Nahwärme soll Energie für das Baywa-Areal in Illertissen liefern

Plus Derzeit laufen die Bohrungen in Illertissen. Vom Ergebnis hängt ab, ob das Baugebiet mit Kalter Nahwärme versorgt werden kann. Wie funktioniert sie eigentlich?

Von Rebekka Jakob

Die Stadt Illertissen verspricht sich viel vom neuen Baugebiet auf dem alten Baywa-Areal. Ganz im Sinne der Nachverdichtung sollen hier Wohnungen entstehen. Dazu passend arbeitet die Stadt derzeit auch an einer modernen Wärmeversorgung für das Gebiet: Kalte Nahwärme soll in die Wohnungen eingespeist werden. Bohrungen in dieser Woche sollen nun die entscheidende Frage beantworten, ob das überhaupt funktioniert.

