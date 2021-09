Kammermusik-Konzert: Romantik in der Aula des Kollegs

Albrecht Mayer holt sein zuletzt verschobenes Konzert mit jungen Künstlerfreunden in Illertissen nach. Auf die Konzertbesucher wartet ein romantisches Programm.

Es darf wieder konzertiert und applaudiert werden in der Festhalle des Kollegs in Illertissen. Am Sonntag, 26. September, holt Albrecht Mayer, Weltklasse-Oboist, seinen Kammermusikabend mit Christoph Eß (Horn) und Evgenia Rubinova (Klavier) nach, der im Frühjahr wegen des Lockdowns verschoben wurde. Die Konzertbesucher dürfen auf einen romantischen Kammermusikabend gespannt sein, wobei das Trio mit gleichem Programm um 16 und um 20 Uhr auftreten wird. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln, auf Garderobe, Pause und Essensausschank wird aus ebendiesen Gründen verzichtet.

Albrecht Mayer lässt sich von der Liste der immer wieder bei Kultur im Schloss in Illertissen auftretenden Künstler kaum wegdenken. Er ist auch Mentor des demnächst wieder beginnenden Festivals "Junge Künstler – Stars von morgen", das heuer im Oktober zum siebten Mal in Folge starten will. Mayer gehört seit 1992 als Solo-Oboist den Berliner Philharmonikern an, hat aber auch etliche CDs veröffentlicht. Neben Solo-Projekten brennt er auch für Kammermusik.

Kultur im Schloss in Illertissen mit hochkarätigen Musikern

Christoph Eß studierte an den Musikhochschulen Basel und Stuttgart. Er zählt zu den führenden Hornisten seiner Generation und ist Solo-Hornist bei den Bamberger Symphonikern. 2017 bis 2020 folgte er einem Ruf als Professor für Horn an die Musikhochschule Lübeck.

Evgenia Rubinova wuchs in Taschkent in Usbekistan auf und gewann mit zwölf Jahren den Russischen Internationalen Klavierwettbewerb. Ab 2000 studierte sie an der Musikhochschule Frankfurt. Heute lehrt sie am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg Klavier.

Auf dem Programm steht etwa das Trio in D-Dur für Oboe, Horn und Klavier, das Heinrich Herzogenberg 1889 komponiert hat sowie das 1887, und somit fast zeitgleich entstandene, Trio in a-Moll von Carl Reinecke, ebenfalls in Triobesetzung. Des Weiteren sind kleine Kammermusikstücke (1849) von Robert Schumann zu hören, eines für Horn und Klavier sowie eines für Oboe und Klavier.

