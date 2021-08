Kann "Live im Sperrbezirk" jetzt am Samstag in Illertissen starten?

Wegen der Wetteraussichten ist unklar, ob der Auftritt des City Swingtett in Illertissen möglich ist. Die Entscheidung fällt am Samstagmittag.

Organisator und Besucher drücken die Daumen: Am Samstag, 7. August, um 19 Uhr soll „Live im Sperrbezirk“ auf dem alten Baywa-Gelände in Illertissen starten. Unklar ist, ob das Wetter mitspielt. Am Samstagmittag um 13 Uhr, so kündigt Organisator Henning Tatje vom Stadtmarketing Illertissen an, werde er die Entscheidung treffen, ob der Konzertabend stattfindet.

Hans Reischmann gründete das City Swingtett vor 50 Jahren

Geplant ist ein Auftritt des City Swingtetts, das jede Menge Swing, Club Jazz, Jive, Boogie-Woogie, Rock´n´Roll, Big-Band-Klassiker und Filmmusik im Repertoire hat. Diese Familie hat die vergangenen Jahrzehnte populärer Musik im Raum Ulm wie kaum eine andere geprägt: Vater Hans Reischmann, 76, gründete das City Swingtett vor 50 Jahren. Tochter Petra ist seit 30 Jahren als Chorleiterin aktiv, Sohn Andy zupft nicht nur beim City Swingtett den Bass, er leitet auch die Galaband „Die Maybacher“ und spielt bei den Donaumusikanten. Und da trommelt auch Bruder Harry Reischmann.

Der Eintritt zu „Live im Sperrbezirk“ ist frei, es gelten die gängigen Corona-Regeln. (AZ)

