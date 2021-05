Kinderspielzeug "verschwindet" aus einem Hof in Illertissen: Wer hat Beobachtungen gemacht?

Ein Illertisser wollte Dinge verschenken, die er nicht mehr braucht. Nun sind Spielgeräte der Kinder weg.

Kinderspielzeug ist in Illertissen entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, waren am Freitag zwischen 13 und 18.30 Uhr in einem Hof in der Hauptstraße verschiedene Dinge zum Verschenken ausgelegt, die der Besitzer nicht mehr benötigte. Sie waren mit einem Schild gekennzeichnet. Durch eine Palette davon abgegrenzt befanden sich auch drei Kinderspielfahrzeuge im Hof, die jemand mitnahm. Deren Gesamtwert wird auf 900 Euro beziffert. Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)

