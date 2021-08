Kleintransporter fährt in Schlangenlinien auf der A7 bei Illertissen

Ein Mann ist in Schlangenlinien auf der A7 bei Illertissen unterwegs gewesen. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden.

Ein Kleintransporter ist am Samstagnachmittag in Schlangenlinien auf der A7 unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fiel das einem 50-Jährigen aus dem Raum Göppingen auf, der zu dieser Zeit in Richtung Ulm fuhr. Kurz nach der Anschlussstelle Illertissen bemerkte er den schwarzen Kleintransporter mit polnischer Zulassung, dessen Fahrer augenscheinlich sehr unsicher unterwegs war, und verständigte die Autobahnpolizei Memmingen.

Bei der anschließend auf dem Parkplatz Tannengarten-Ost durchgeführten Kontrolle wurde bei dem 53-jährigen Fahrer des Kleintransporters eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Er durfte nicht weiterfahren. Wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Da sich der 53-jährige Kraftfahrer aus der Ukraine kaum noch auf den Beinen halten konnte, nahmen die Beamten ihn im Anschluss in Gewahrsam. (AZ)