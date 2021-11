Klinikbetten aus Illertissen gehen als Spende in die Slowakei

Die Kliniken der Kreisspitalstiftung haben Material aus der früheren Illertalklinik als Hilfsgüter gespendet. Es soll nicht die letzte Spendenaktion sein.

Diese Spende dürfte ganz im Sinne von Peter Arnold, dem Stifter der Kreisspitalstiftung, sein: Die Kliniken der Kreisspitalstiftung haben Hilfsgüter in die Slowakei gespendet. Das Material stammt aus der früheren Illertisser Klinik.

Im Zuge der Umsetzung des medizinstrategischen Konzepts und der Transformation der Illertalklinik Illertissen zu einem modernen Gesundheitszentrum seien 61 Betten mit Matratzen, 20 Nachttische, Ersatzteilen und Zubehör sowie diverse Medizinprodukte vakant geworden, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisspitalstiftung. Diese seien ganz im Sinne des Stiftungsgedankens einem guten Zweck zugeführt worden und können an ihrem Bestimmungsort weiterhin einem sinnvollen Einsatz zukommen.

Spende: Klinikzubehör aus Illertissen geht in die Nordslowakei

Durch bereits bestehende Kontakte in die Slowakei wurde das Klinikzubehör an ein Krankenhaus mit Poliklinik in der Nordslowakei und ein weiteres Klinikum im Osten der Slowakei gespendet, welche die Hilfsgüter dringend benötigen. An drei Tagen wurde das Klinikzubehör auf jeweils zwei Lastwagen verladen und in die Slowakei gebracht. Die beiden Krankenhäuser zeigten sich außerordentlich dankbar für die Unterstützung. Das ermutigt die Verantwortlichen, auch künftig Spendenaktionen durchzuführen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch