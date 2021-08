Kollision in Illertissen: Autofahrer übersieht Motorrad

In Illertissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Zweiradfahrer musste ins Krankenhaus.

Weil ein 40-jähriger Mann in Illertissen ein herannahendes Motorrad übersehen hat, ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Auto von der Straße Am Weiher in die Robert-Koch-Straße einbiegen.

Motorradfahrer verletzt sich durch den Unfall in Illertissen

Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 63-jährigen Mannes, der mit seinem Motorrad auf der Robert-Koch-Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer leicht am Fuß. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (AZ)

