Konzerte in Illertissen: Die Reihe "Live im Sperrbezirk" muss umziehen

Plus Die beliebte Illertisser Konzertreihe kann dieses Jahr nicht im Herzen der Stadt, auf dem Marktplatz, stattfinden. Sie soll aber nicht abgesagt werden.

Seit 2017 gehört die Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" zum festen Veranstaltungskalender der Stadt Illertissen. Nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr - aus den allseits bekannten Gründen - geht es heuer weiter. Ganz wie vor der Pandemie kann es wohl nicht werden, doch Henning Tatje vom Illertisser Stadtmarketing steckt wieder mitten in den Vorbereitungen.