Illertissen

vor 4 Min.

Kultur im Schloss in Illertissen: Romantik trifft auf Perfektion

Romantische Kammermusik mit Albrecht Mayer (Oboe), Evgenia Rubinova (Flügel) und Christoph Eß (Horn) in der Kollegsaula in Illertissen.

Plus Albrecht Mayer (Oboe), Christoph Eß (Horn) und Evgenia Rubinova (Klavier) begeistern zweimal in der Kollegsaula in Illertissen. Sie bieten erlesene Kammermusik bei Kultur im Schloss.

Von Regina Langhans

Alles war herrlich stimmig, eben perfekt an dem romantischen Kammermusikabend mit dem Oboisten Albrecht Mayer im Rahmen von Kultur im Schloss in der Kollegshalle in Illertissen. Zweimal wurden die beiden Konzerte wegen des Lockdowns verschoben. Nun konnte der Solist der Berliner Philharmoniker mit Christoph Eß, Solohornist der Bamberger Symphoniker, und Evgenia Rubinova, Lehrbeauftragte für Klavier am Augsburger Leopold-Mozart-Zentrum, endlich in Illertissen spielen. Umso mehr sollte daher die angestaute Schaffenskraft in verspielt-romantischen Klängen überaus kunstvollen Ausdruck finden. Das Publikum war begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen