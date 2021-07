Ladendetektiv erwischt Dieb in Illertisser Supermarkt

Ein 19-Jähriger wollte Ware in einem Illertisser Supermarkt stehlen. Er hat die Rechnung ohne den Ladendetektiv gemacht.

Der Ladendetektiv eines Supermarktes am Saumweg in Illertissen hat am Montagnachmittag einen 19-Jährigen beim Diebstahl beobachtet. Der junge Mann nahm in den Verkaufsräumen einen Handy-Adapter aus der Verpackung und steckte ihn wenig später in seine Tasche. Anschließend passierte er die Kasse, ohne das Diebesgut im Wert von 20 Euro zu bezahlen. Er wurde gestellt und der Polizei übergeben. Den 19-Jährigen erwartet nach Angaben der Beamten ein Strafverfahren, auch wenn er den Adapter nachträglich bezahlt hat und somit behalten durfte. (AZ)