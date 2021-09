Ladendieb tobt wegen Verhaftung in Illertissen: Notarzt muss eingreifen

Ein Ladendieb wird aggressiv, nachdem er in Illertissen auf frischer Tat ertappt wurde. Die Polizei veröffentlicht Details zu dem aufsehenerregenden Einsatz.

Ein renitenter Ladendieb hat am Dienstagnachmittag die Polizei und den Rettungsdienst in Illertissen beschäftigt. Einen Tag danach hat die Illertisser Polizei einen ausführlicheren Bericht über den Vorfall veröffentlicht, der Aufsehen in der Illertisser Innenstadt erregt hatte.



Demnach beobachtete ein Angestellter des Drogeriemarktes an der Ecke Ulmer Straße/Hauptstraße einen 39-Jährigen beim Ladendiebstahl. Der Mann hatte in den Verkaufsräumen Parfüm im Wert von 180 Euro eingesteckt und die Filiale verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der Angestellte nahm deshalb die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Er konnte den Dieb schließlich auf einem nahegelegenen Parkplatz stellen.

Ein Angestellter, der Ladendieb und ein Polizist werden bei dem Einsatz in Illertissen leicht verletzt

Da der 39-Jährige nach Angaben der Polizei bereits in dieser Situation äußerst aggressiv war, rückten zwei Streifenwagenbesatzungen an. Beim Eintreffen ließ sich der Aggressor zunächst etwas beruhigen. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, ging er allerdings unvermittelt auf den Zeugen los und schlug nach diesem. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Danach griffen die Beamten sofort ein und brachten den 39-Jährigen zu Boden, um ihn zu fesseln.

Der Mann habe sich dagegen vehement gewehrt und diverse Beleidigungen ausgesprochen, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 39-Jährige schrie dermaßen, dass mehrere Passantinnen und Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden. Weil er sich nicht beruhigen ließ, musste ein Notarzt hinzugerufen werden. Dieser sedierte den Aggressor schließlich zu dessen eigener Sicherheit, verabreichte dem Mann also Medikamente, damit er sich wieder beruhigte.

Der aggressive Ladendieb in Illertissen musste medikamentös beruhigt werden

Wegen Fremd- und Eigengefahr wurde der Ladendieb daraufhin in ein Krankenhaus eingewiesen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen, auch weil ein Polizeibeamter bei dem Einsatz leicht verletzt wurde. Der 39-Jährige trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und gaben es später wieder an den Drogeriemarkt zurück. (AZ)

Lesen Sie dazu auch