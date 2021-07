Lastenfahrrad für die "Müllpatrouille": Illertissen startet Crowdfunding-Aktion

Plus Die Stadt Illertissen hat ein Crowdfunding-Projekt gestartet, um Bauhofmitarbeitern auf Müllpatrouille künftig ein E-Lastenfahrrad zur Verfügung zu stellen. So macht man mit.

Ob Eislöffelchen, Coffee-to-Go-Becher oder leere Bierflaschen: Besonders jetzt im Sommer, wenn sich das Leben im Freien abspielt, bleiben im Illertisser Stadtkern immer wieder Hinterlassenschaften fröhlicher Runden zurück - neben statt in den Mülleimern. Aber auch entlang der Iller, auf Wander- und Waldwegen muss man nicht lange suchen, um achtlos zu Boden geworfenen Abfall zu finden. Die Stadt geht dagegen vor und startet eine Crowdfunding-Aktion.