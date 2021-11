Lastwagenkontrolle in Illertissen: Polizei hat vieles zu beanstanden

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fahrzeug einer Autotransportspedition auffiel. Diesmal war unter anderem ein Mann zu viel im Fahrzeug.

Bereits mehrfach sind Fahrer einer Autotransportspedition den Schwerverkehrskontrolleuren der Verkehrspolizei Neu-Ulm negativ aufgefallen. Am Donnerstagabend war es erneut soweit. Das teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle eines Sattelzuges dieser Firma auf dem Parkplatz Tannengarten an der A 7 stellten die Beamten gleich drei Personen in dem Fahrzeug fest. Zwei saßen ordentlich auf ihren Plätzen, während die Beamten den Dritten auf einer der beiden Liegen schlafend ohne Sicherung antrafen.

Ein regulärer Sitz mit Gurt war für diesen 41-jährigen Italiener nicht vorhanden, weshalb die Beamten ihm die weitere Mitfahrt untersagten. Ebenso musste er eine Sicherheitsleistung wegen der fehlenden Sicherung bezahlen. Bei den beiden anderen Fahrern, einem 59-jährigen Italiener und einem 56-jährigen Inder, wurden weitere Verstöße festgestellt. Neben den teils massiven Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten wurde auch regelmäßig die Fahrerkarte entnommen, damit keine Aufzeichnungen über die Arbeitszeiten gefertigt werden konnte. Bei beiden Fahrern und beim Unternehmen erhoben die Beamten aufgrund dessen Sicherheitsleistungen im vierstelligen Bereich. Da die momentanen Lenkzeiten in Ordnung waren, durften die beiden Fahrer ihre Tour fortsetzen, so die Polizei. (AZ)