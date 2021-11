Illertissen

Lauter musikalische Anleitungen zum Flirten in Illertissen

Elke Kottmair und Hubert Schmid begeistern mit gern gehörten Operettentiteln, begleitet werden sie dabei von Simone Resch-Unglert am Flügel und Ivo Deininger am Kontrabass.

Plus Elke Kottmair und Hubert Schmid entführen in das "Weiße Rössl" und weitere Operettengeschichten. Beide Vorstellungen in Illertissen wurden gut besucht.

Von Regina Langhans

Eine musikalische Anleitung zum Flirten - genauer einen vergnüglichen Abend voller Avancen und Abfuhren - präsentierten die Sopranistin Elke Kottmair und der Tenor Hubert Schmid zweimal nacheinander im Festsaal des Kollegs in Illertissen. Bewundernswert, wie ihre Stimmen wortwörtlich in allen Höhen und Tiefen jeweils so lange und dabei lässig brillieren konnten. Souverän begleitet wurden sie bei der Operettengala von der Pianistin Simone Resch-Unglert und Ivo Deininger am Kontrabass.

