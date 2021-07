Illertissen

Lebensmittel-Diebstahl einer Seniorin sorgt für große Aufregung im Netz

Plus Eine 84-Jährige will in einem Supermarkt in Illertissen Lebensmittel für 17,55 Euro stehlen. Der Fall erhitzt die Gemüter. Was waren die Beweggründe der Frau?

Von Michael Kroha

Eine 84-Jährige ist im Lidl-Supermarkt in Illertissen bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl erwischt worden. Es geht um Lebensmittel wie Mozzarella, Schokolade und Nektarinen im Wert von insgesamt 17,55 Euro, die sie zum Teil in ihrer Tasche an der Kasse vorbeischummeln wollte. Die entsprechende Meldung der Polizei zum Vorfall wird bei Facebook heiß diskutiert - mit dem Tenor: "Ist es in Deutschland schon so weit gekommen, dass ältere Menschen sich das nicht mehr leisten können?" Doch was waren die Beweggründe der Frau tatsächlich?

