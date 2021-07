Illertissen

Live im Sperrbezirk: Nur eines kann die Konzerte noch stoppen

Plus Die Konzertreihe in Illertissen kann am Samstag endlich wieder stattfinden. Nur einen Unsicherheitsfaktor gibt es aktuell noch.

Von Rebekka Jakob

Lange hat es gedauert: Ein ganzes Jahr musste die Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" in Illertissen pausieren und bis zuletzt wurde am Konzept gefeilt und getüftelt. Nun steht aber tatsächlich das erste Konzert am Samstag, 24. Juli an. Veranstalter, Bands und Fans müssen nur noch mit einem Unsicherheitsfaktor rechnen.

