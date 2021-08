"Live im Sperrbezirk" in Illertissen: Frust nach zwei Terminabsagen

Plus Die ersten beiden Konzerte der Reihe "Live im Sperrbezirk" konnten wegen des schlechten Wetters nicht stattfinden. Nun liegen die Hoffnungen auf dem kommenden Wochenende.

Bei Henning Tatje macht sich Frust breit. Auch das zweite Konzert der Illertisser Reihe "Live im Sperrbezirk" musste er kurzfristig absagen. Das Wetter hat am Samstag wieder nicht mitgespielt, Regenwolken hingen am Himmel. Nun liegen seine Hoffnungen auf dem kommenden Wochenende.