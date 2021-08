"Live im Sperrbezirk" in Illertissen: Konzert am Samstag fällt aus

Schon wieder spielt das Wetter nicht mit: Das nächste Konzert der Reihe "Live im Sperrbezirk" in Illertissen ist abgesagt. Das teilt die Stadt mit.

Die Stadt Illertissen sagt ein weiteres Konzert der Reihe "Live im Sperrbezirk" ab. Die Veranstaltung am Samstag, 28. August, findet nicht statt. Grund sei die Wettervorhersage, heißt es am Freitag auf der städtischen Internetseite. Eigentlich wäre die Band Sullom Drive auf der Bühne gestanden.

Wie berichtet, waren bereits der Auftakt mit Pig Ass and the Hoodlums am 24. Juli und der Auftritt von City Swingtett am 7. August buchstäblich ins Wasser gefallen. Erst im dritten Anlauf klappte es mit der Premiere: Die Välscher legten am 14. August los, gefolgt von den Jedesheimer Musikanten und dem Musikverein Au am Tag darauf.

"Sullom Drive"-Konzert bei "Live im Sperrbezirk" in Illertissen fällt aus

Zwei weitere "Live im Sperrbezirk"-Konzerte stehen im September auf dem Programm. Am Freitag, 3. September, sollen Pig Ass and The Hoodlums Musik machen - als Nachholtermin für den abgesagten Auftritt im Juli. Zum Abschluss der Reihe spielen dann am Samstag, 4. September, die Gruppen We say so und Edelstoff.

Geplant war es laut Landratsamt Neu-Ulm auch, dass der Impfbus am Samstag, 28. August, zwischen 18.30 und 21 Uhr auf dem ehemaligen Baywa-Gelände hält und Menschen gegen das Coronavirus impft - unter der Bedingung, dass das Konzert stattfindet. Das ist nun nicht der Fall. Allerdings sind tagsüber noch zwei Stopps in Illertissen vorgesehen: am V-Markt am Saumweg (11 bis 14 Uhr) und vor dem Freizeitbad Nautilla (14.30 bis 18 Uhr). (stz)

