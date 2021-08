Illertissen/Loket

18:00 Uhr

Freundschaft zwischen Illertissen und Loket besteht die Belastungsprobe

Zwei Bürgermeister in kurzen Hosen: Petr Adamec (links) empfing in der tschechischen Partnerstadt Loket 23 Freunde aus Illertissen, darunter Bürgermeister Jürgen Eisen.

Plus 23 Illertisser nehmen an der Goethewanderung in der tschechischen Partnerstadt teil. Fotos zeigen, wie der Lockdown das Leben in den beiden Städten verändert hat.

Von Regina Langhans

Es war eine Belastungsprobe, nicht nur für das Leben in den beiden Städten, sondern auch für die Freundschaft zwischen Illertissen und Loket. Doch die Kontaktsperren führten nicht dazu, dass die Freundschaft mit der tschechischen Stadt vernachlässigt wurde - sie brachten vielmehr ein großes Maß an Kreativität zum Vorschein. Trotzdem war die Freude groß, dass nun 23 Freunde aus Illertissen nach Loket fuhren, um an der zwölften Goethewanderung teilzunehmen. Die Spuren des Lockdowns gab es dabei zwar auch zu erleben - allerdings in künstlerischer Form.

