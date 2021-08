Mann aus Illertissen macht Schießübungen in seinem Zimmer

Schüsse hat ein Mann in einem Wohnhaus in Illertissen abgegeben. Offenbar aus Langeweile.

Über einen 54-jährigen Mann, der in seinem Zimmer in Illertissen mit Waffen hantiere, ist die Polizei am Donnerstagnachmittag informiert worden. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Kurzwaffen besitzt, die jedoch alle erlaubnisfrei sind. Um sich die Zeit zu vertreiben, machte er in seinem Zimmer Schießübungen. Andere Personen wurden nicht gefährdet. (AZ)