Mann beleidigt Polizisten in Illertissen über Sprechanlage

Ein 27-Jähriger hat an der Tür der Polizeiinspektion Illertissen geklingelt, um dann wüste Beleidigungen abzugeben. Das hat ein Nachspiel.

Ein Mann ist am Donnerstag vor der Polizeiinspektion Illertissen ausfällig geworden. Dort klingelte es am späten Abend an der Tür. Als der wachhabende Beamte über die Sprechanlage nach dem Begehr fragte, wurde er sofort auf das Übelste beleidigt. Mehrere Polizisten begaben sich deshalb vor die Dienststelle. Dort trafen sie auf einen äußerst aggressiven 27-Jährigen. Die Beleidigungen hielten fortwährend an. Die Beamten fesselten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Vermutlich aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum sei er in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, heißt es im Bericht. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen in eine Klinik. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung. (AZ)