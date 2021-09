Mann beobachtet Parkrempler samt Unfallflucht in Illertissen

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Illertissen und sucht den Zeugen des Vorfalls.

Eine Unfallflucht hat am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Zeuge in einem Baustoffhandel im Binsengrabenweg in Illertissen gemeldet. Der Mann hatte offenbar beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken einen schwarzen Peugeot touchierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro.

Die Mitarbeiterin des Baustoffhandels verständigte die Polizei. Der Zeuge verließ noch vor dem Eintreffen der Beamten die Örtlichkeit. Er hatte sich zwar das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert. Für das weitere Strafverfahren benötigt die Polizei aber noch seine Aussage. Der Mann wird gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Inspektion Illertissen zu melden. (AZ)