Mann missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall in Illertissen

Weil ein 58-jähriger Mann beim Abbiegen die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet hat, ist es in Illertissen am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen.

In Illertissen ist es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr ein 58-jähriger Mann mit einem Kleintransporter auf der Zähringer Straße in südliche Richtung. An der Einmündung zur Staatsstraße 2018 wollte er nach rechts einbiegen. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt eines Autos, das in Richtung Dietenheim fuhr. Es kam zur Kollision.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer des Kleintransporters als auch die Autofahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete gegen den 58-Jährigen Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

