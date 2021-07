Mann onaniert vor Besucherin am Badesee in Au

Die Polizei fahndet nach dem Mann, der in Au eine 27-Jährige belästigt hat. Der bislang Unbekannte onanierte öffentlich.

Eine 27-Jährige ist am Freitag am Badesee in Au von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Frau hatte gegen 16.35 Uhr zunächst einen Mann in einem Kleinwagen sitzen sehen, welcher laut stöhnte. Als sie am Auto vorbeilief, sei der Mann ausgestiegen, habe die Hosen heruntergelassen und hierbei onaniert, so die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der unbekannte Täter bislang nicht ermittelt werden. Es soll sich hierbei um einen etwa 25-jährigen schlanken südländischen Mann mit Dreitagebart gehandelt haben. Der unbekannte Täter war mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs, ähnlich einem Peugeot 208. Hinweise bitte an die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)