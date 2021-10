Illertissen

vor 47 Min.

Mann rennt in Illertissen vor fahrende Autos

Die Polizei war am Donnerstag mit zwei Streifen am Illertisser Bahnhof im Einsatz.

Die Polizei hat am Donnerstag versucht, einen Mann in Illertissen zu beruhigen. Er war am Bahnhof vor fahrende Autos gerannt.

Ein Mann ist am Donnerstagmittag im Bereich des Illertisser Bahnhofs immer wieder vor fahrende Autos gerannt. Er schrie außerdem herum und ging unkontrolliert auf Passanten zu. Der Mann in Illertissen war offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand Einer hinzugerufenen Polizeistreife war es nicht möglich, den 25-Jährigen zu beruhigen, der sich laut Bericht offenbar in einem psychischem Ausnahmezustand befand. Mithilfe einer weiteren Streife wurde der Mann, der erheblich Widerstand leistete, zur Polizeiinspektion gebracht. Anzeichen für einen Alkohol- oder Drogenkonsum lagen nicht vor. (AZ)

