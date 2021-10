Mann verursacht Unfall in Illertissen und versucht zu flüchten

Ein 23-Jähriger nimmt einer Frau die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision. Anschließend fährt der Mann plötzlich davon.

In der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr hat ein 23-jähriger Mann einer 24-Jährigen die Vorfahrt genommen. Der 23-Jährige war mit seinem Auto auf dem Tiefenbacher Weg in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Vöhlinstraße hätte er Vorfahrt gewähren müssen. Wie die Polizei mitteilt kam es zur Kollision mit dem Auto einer 24-jährigen Frau, die von links kommend auf der Vöhlinstraße stadteinwärts fuhr.

Als der Mann erfuhr, dass die Polizei verständigt worden war, fuhr er plötzlich davon. Durch die Streife konnte er später im Rahmen der Fahndung im Bereich der neuen Feuerwehr angetroffen werden. Bei dem Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert im Straftatenbereich. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.500 Euro. (AZ)