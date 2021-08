Illertissen

02.08.2021

Marlies Blume geht in Illertissen gegen die "Verzwiebelung" Deutschlands vor

Plus Kabarettistin Marlies Blume versteht sich auf Wortwitz mit Tiefgang und Rollenspiel. Ihr gesellschaftspolitischer Rundumschlag kommt beim Illertisser Publikum an.

Von Regina Langhans

„A päppigs Bonbonpapierle" - Marlies Blumes persönliche Lieblingsworte durfte sich der Schwabe erst mal genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Und beim Mitmach-Bonobo-Affen-Song nach dem Lied „The Lions sleep tonight“ im dreistimmigen Kanon konnte er auch so richtig aufdrehen. „Gäbet Se alles, super, des läuft“, heizte die schwäbische Kabarettistin ihr Illertissen Publikum an. Heike Sauer, 49 Jahre alt und aus Ulm, brachte in ihrer rosarot inszenierten Show auf der Jungviehweide im Rundumschlag all die gesellschaftspolitischen Themen zur Sprache, die sich nach eineinhalb Corona-Jahren aufgestaut haben. „Ohne hier rosarote Stimmung verbreiten zu wollen“, kommentierte sie ihre eigene Aufmachung. Als Kunstfigur tanzte und sang sie, wechselte ihre pinkfarbenen Outfits oder Accessoires und riss rund 60 Zuschauer mit für den Glauben an eine bessere Welt.

