Illertissen

12:00 Uhr

Mehr als 1000 Besucher zieht es zum Festival in Illertissen

Das Festival "Junge Künstler - Stars von morgen" in Illertissen hatte mehr als 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer.

Plus Festival-Organisator Fritz Unglert zieht nach drei Konzertwochenenden Bilanz: Er freut sich nicht nur über den Zulauf, sondern auch über die Rückmeldungen.

Nach drei Wochenenden mit je zwei Konzerten in Illertissen von Künstlern, die für gewöhnlich in internationalen Kulturmetropolen anzutreffen sind, zieht Fritz Unglert, Vorsitzender und Konzertmanager des Freundeskreises Kultur im Schloss, ein erfreuliches Fazit: „Trotz der Corona-Einschränkungen haben wir zum achten Mal in Folge das Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“ zur Freude zahlreicher Besucherinnen und Besucher durchführen können.

