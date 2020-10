vor 33 Min.

Illertissen: Mehrere Jugendliche prügeln auf Opfer ein

Mindestens sechs Jugendlichen schlugen am Montagnachmittag auf einen 16-Jährigen ein.

Mindestens sechs Jugendlichen schlagen am Montagnachmittag auf einen 16-Jährigen ein. Der muss anschließen im Krankenhaus behandelt werden.

Etwa sechs bis sieben Jugendlichen haben am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf einen 16-Jährigen eingeprügelt. Das meldet die Polizei. Die Beamten suchen nun auch Zeugen des Vorfalls, der sich in der Berliner Allee abspielte. Die Polizei kennt die Identität der prügelnden Jugendlichen bislang noch nicht. Auch die näheren Tatumstände sind derzeit völlig unklar, so die Polizei.

Der 16-Jährige ist laut Polizeibericht so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (az)

Lesen Sie außerdem:

Schlägerei am Badesee in Babenhausen: Täter stehen vor Gericht

Themen folgen