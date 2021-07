Am Montag kracht es mehrmals auf der A7

Gleich mehrere Auffahrunfälle auf der Autobahn A7 zwischen Illertissen und Memmingen beschäftigen die Polizei am Montag.

Am Montag haben sich auf der A7 zwischen Illertissen und Memmingen mehrere Auffahrunfälle ereignet, die nicht nur Blechschäden zur Folge hatten, wie die Polizei mitteilt. Der erste Unfall ereignete sich bereits am frühen Morgen gegen 6.35 Uhr im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt, in Fahrtrichtung Füssen. Der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf ein Auto auf und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Es wurde aber niemand verletzt.

Am Mittag dann, gegen 13.15 Uhr, staute es sich plötzlich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf Höhe Tiefenbach, worauf eine 28-jährige Autofahrerin zu spät reagierte und einem Kleintransporter trotz Vollbremsung auffuhr. Auch in diesem Fall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Schaden wurde auf 4500 Euro geschätzt. Bei beiden Unfällen wurde jeweils der Unfallverursacher mit einem Verwarnungsgeld belangt.

66-Jährige wird bei Unfall auf der A7 leicht verletzt

Bei einer dritten Auffahrkollision, die sich am frühen Nachmittag kurz nach der Anschlussstelle Memmingen-Süd in Fahrtrichtung Würzburg ereignete, war eine Verwarnung jedoch nicht mehr ausreichend. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, einer 66-jährigen, langsamer fahrenden Frau ins Heck, wodurch diese ins Schleudern geriet und mehrmals gegen die rechte Schutzplanke stieß. Die Frau wurde leicht verletzt und musste ins Klinikum Memmingen behandelt werden.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden war. Die Feuerwehr Memmingen war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab, wobei der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden mussten. Gegen den 34-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)