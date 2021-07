"Microcar" ist in Illertissen in Unfall verwickelt

In Illertissen hat es am Montag gekracht: Ein Auto und ein sogenanntes "Microcar" sind zusammengestoßen.

In Illertissen hat sich am Montag ein Unfall zwischen einem Auto und einem sogenannten Microcar ereignet. Die 16-jährige Lenkerin des Fahrzeugs wurde dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Jugendliche morgens auf der Memminger Straße in Richtung Norden. An der Abzweigung zur Dietenheimer Straße wollte sie nach links abbiegen. Die Ampel zeigte Grün und die 16-Jährige rollte los. Dabei übersah sie jedoch, dass auch der Gegenverkehr grünes Licht hatte. Es kam deshalb zur Kollision mit einem Auto, das in südlicher Richtung unterwegs war. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Das Microcar war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro. (AZ)

