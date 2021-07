Illertissen

18:45 Uhr

Mode Hoffmann in Illertissen schließt nach acht Jahrzehnten

Plus Ende September schließen Herwig und Irmgard Hoffmann "Mode Hoffmann" am Illertisser Marktplatz. Was sie dazu bewogen hat und was ihnen Sorge bereitet.

Von Sabrina Karrer

Nach 83 Jahren geht die Geschichte von Mode Hoffmann zu Ende. Zwei Generationen haben das Geschäft am Illertisser Marktplatz zu dem gemacht, was es heute ist. Da kann man nur erahnen, wie schwer es Inhaber Herwig Hoffmann und seiner Frau Irmgard fallen muss, das rote Banner "Räumungsverkauf" über das Schaufenster zu hängen und mit anzusehen, wie sich die Kleiderstangen nach und nach leeren.

