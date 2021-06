Motorradfahrer wird bei einem Unfall nahe Illertissen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Illertissen ist ein Motorradfahrer am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Derzeit ist die Straße Richtung Bellenberg gesperrt.

Zwischen Illertissen und Bellenberg ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort ist der Motorradfahrer dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber steht an der Unfallstelle bereit. Die Staatsstraße zwischen Illertissen und Bellenberg ist infolge des Unfalls komplett gesperrt. Mehr dazu hier in Kürze. (AZ)