Illertissen

12:00 Uhr

Motorrollerfahrer wird bei einem Unfall nahe Illertissen schwer verletzt

Plus Bei einem Unfall in Illertissen ist ein 78-Jähriger am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Auch die beiden Insassen eines Autos mussten ins Krankenhaus.

Von Wilhelm Schmid

Kurz nach halb zwölf Uhr vormittags hat sich auf der Staatsstraße 2031 zwischen Illertissen und Bellenberg ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Motorroller von Betlinshausen kommend aus der St.-Johannes-Straße auf die St2031 ein, wo er links nach Illertissen abbiegen wollte. Dabei übersah er einen von Illertissen her in Richtung Bellenberg geradeaus durchfahrenden Kleinwagen und prallte mit diesem zusammen.

