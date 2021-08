Illertissen/München

vor 21 Min.

Gebürtige Illertisserin Seija Knorr-Köning kandidiert in München für den Bundestag

Seija Knorr-Köning will für die SPD in den Bundestag.

Plus "Jung, frisch - aber schon ein alter Hase": Aufgewachsen in Vöhringen, will Seija Knorr-Köning mit 27 Jahren für die SPD den Sprung in den Bundestag schaffen.

Von Michael Kroha

"Ich habe nichts zu verlieren", sagt Seija Knorr-Köning. Die 27-Jährige ist in Illertissen geboren. Ihre Eltern wohnen noch immer in Vöhringen. Seit drei Jahren lebt die gelernte Krankenpflegerin aber in München - der Liebe wegen. Dort kandidiert die frühere Vorsitzende der Neu-Ulmer Jusos nun für den Bundestag. Im Kampf um das Direktmandat werden ihr allerdings nur Außenseiter-Chancen eingeräumt. Dennoch wird die SPD-Kandidatin von einer überparteilichen Initiative unterstützt. Auch Der Spiegel hat sie kürzlich porträtiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen