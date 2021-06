Illertissen

vor 50 Min.

Musik und Lyrik ist zurück: Wenn Lebensweisheiten und Jazz erheitern

Musik und Lyrik erklangen in der Christuskirche in Illertissen. Das Foto zeigt von links: Ivo Deininger, Oliver Petermann sowie Rüdiger und Christa Stahl.

Plus Das Ehepaar Stahl und das Jazzduo Petermann und Deininger treffen in Illertissen den Geschmack der Zuhörer. Nach langer Pause gibt es wieder Musik und Lyrik.

Von Regina Langhans

Endlich wieder gemeinsam Kultur zu erleben, Literatur und Livemusik zu machen oder zu lauschen: Mit diesen Worten hat sich die evangelische Pfarrerin Susanne Scharrer sichtlich erfreut an die gut 50 Besucher gewandt. Womit auch die coronakonformen Platzgegebenheiten in der Christuskirche in Illertissen ausgeschöpft waren. Die gereimten Lebensweisheiten, humorvollen Bonmots oder auch spitzfindigen Betrachtungen von Heinz Erhardt und Joachim Ringelnatz unter dem Motto „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ brachten das Publikum zum Schmunzeln. Oliver Petermann (Jazzgitarre) und Ivo Deininger (Bass) überbrückten oder verbanden die Gedanken mit elegant herübergebrachten Jazzklängen. Diese Mischung kam am Donnerstagabend an.

